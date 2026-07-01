Regards sur Vannes, Port de Vannes, Vannes
samedi 10 octobre 2026 · Port de Vannes · Vannes
Informations pratiques
Regards sur Vannes 10 octobre 2026 – 14 janvier 2027 Port de Vannes Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T19:30:00+02:00 – 2026-10-10T20:00:00+02:00
Fin : 2027-01-14T00:00:00+01:00 – 2027-01-14T23:59:00+01:00
Regards sur Vannes
Réinventer le territoire à travers l’héritage photographique
Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, cinq structures vannetaises proposent une exploration contemporaine du territoire, en s’inspirant de l’œuvre d’un(e) photographe ayant marqué l’histoire de la photographie.
Le projet a pour ambition de révéler l’essence du territoire vannetais, au delà d’une simple représentation documentaire.
Chaque acteurs du projet a été invitée à inscrire sa démarche dans un dialogue avec l’histoire de la photographie, en s’inspirant de l’œuvre d’un(e) photographe. Cette référence constitue un point d’appui conceptuel et artistique, laissant une grande liberté d’interprétation aux participants.
Les acteurs du projet
Les associations Contraste et le Club photo de l’IUT, le Collectif de photographes In Visu, l’association GEM Vannes Horizons et un groupe d’étudiants de l’Université Bretagne Sud. La restitution de leurs travaux est présentéee sous forme de 5 expositions en plein air.
Accès libre et gratuit.
Port de Vannes Rive gauche du port Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne Rives droites et gauche du port de Vannes Accès libre et gratuit
Regards sur Vannes
© GEM Vannes Horizons
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