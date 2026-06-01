Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane Samedi 6 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Inscription via:
www.fresqueoceane.org
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.fresqueoceane.org »}] [{« link »: « http://www.fresqueoceane.org »}]
La Fresque Océane sensibilise, de manière ludique et collaborative, aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème. À partir de 14 ans.
Crédits images La Fresque Océane
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 2 juin 2026
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux 2 juin 2026
- La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux, Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026