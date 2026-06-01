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Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Fresque océane citoyenne avec La Fresque Océane Samedi 6 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Inscription via:
www.fresqueoceane.org

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La Fresque Océane sensibilise, de manière ludique et collaborative, aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème. À partir de 14 ans.

Crédits images La Fresque Océane

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