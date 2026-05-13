Fresque Participative, Pixel Art, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Fresque Participative, Pixel Art Samedi 23 mai, 17h00 MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Couleurs et pixels s’unissent pour un défi collectif. La Micro-folie de Laval invite les visiteurs du MANAS à devenir les artistes d’une œuvre participative. Case après case, main après main, la fresque en pixel art laisse apparaitre une œuvre circassienne. Suivez le guide des couleurs, et laissez la magie opérer !

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

Couleurs et pixels s’unissent pour un défi collectif. La Micro-folie de Laval invite les visiteurs du MANAS à devenir les artistes d’une œuvre participative. Case après case, main après main, la en !…

©MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers