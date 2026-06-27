Frida Film Festival Cinéma Saint-André des Arts Paris
Frida Film Festival Cinéma Saint-André des Arts Paris samedi 27 juin 2026.
Pour son édition inaugurale, FRIDA x PARIS réunit
une sélection fulgurante d’avant-premières et de films phares du
documentaire d’art. Des œuvres hors du commun, des vies engagées,
visibles ou non, connues ou moins.
Projections en présence des réalisateur·rices, masterclasses, concerts, rencontres.
Avec
: Alice Diop, Afshin Azizi, Annie Tresgot, Arnaud Alain, Clara
Alloing, Jean-Gabriel Périot, Nadia Tereszkiewicz, David Dufresne,
Dimitri Jean, Eva Aridjis, Guilhem Causse, Halina Dyrschka, John Romano,
Karin Pennanen, Mandana Karimi, Mehrdad Oskouei, Noémie Ruben, Quentin
L’helgoualc’h, Rik Chaubet, Sara Skrodzka, Soraya Akhlaghi, Stacey
Steers, Yves de Peretti.
FRIDA : un projet fou, populaire, poétique.
FRIDA: Festival et Rencontres Itinérantes du film d’Art.
Un festival Télérama et Inrockuptibles
Premier festival européen de films sur l’Art. FRIDA x Paris en partenariat avec le Centre Pompidou et la Cinémathèque du documentaire. Des films, des rencontres, un projet fou.
Du samedi 27 juin 2026 au lundi 29 juin 2026 :
payant
Gratuit pour les étudiants
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Cinéma Saint-André des Arts : 30 Rue Saint-André des Arts 75006 Paris
https://www.frida.film festival@frida.film https://www.facebook.com/FridaFilmFestival https://www.facebook.com/FridaFilmFestival
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