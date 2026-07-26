Friday et Robinson • Théâtre Amer Le Grand Parquet PARIS
jeudi 1 octobre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Cette adaptation théâtrale contemporaine s’écrit collectivement au plateau à partir d’un texte d’Emmanuel Suarez. Comment vivre seul ou ensemble ? Quelle place accorder à l’autre, à la différence, à la nature ? Que reste-t-il de l’humain lorsque les cadres sociaux s’effondrent ?
Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence
Friday et Robinson s’empare des figures de Vendredi et Robinson pour revisiter ces personnages emblématiques du naufrage, de la vie solitaire, de la rencontre avec l’altérité et des rapports de domination.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/friday-et-robinson/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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