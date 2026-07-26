Friday et Robinson • Théâtre Amer Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Cette adaptation théâtrale contemporaine s’écrit collectivement au plateau à partir d’un texte d’Emmanuel Suarez. Comment vivre seul ou ensemble ? Quelle place accorder à l’autre, à la différence, à la nature ? Que reste-t-il de l’humain lorsque les cadres sociaux s’effondrent ?

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Friday et Robinson s’empare des figures de Vendredi et Robinson pour revisiter ces personnages emblématiques du naufrage, de la vie solitaire, de la rencontre avec l’altérité et des rapports de domination.

Le jeudi 01 octobre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/friday-et-robinson/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



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