Friperie Mille Pattes

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa traditionnelle friperie de printemps. Tout à 1 €

.

Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 90 03 31 millepattes43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association mille pattes de Bas en Basset gives you an appointment for its traditional spring thrift shop. Everything for 1 ?

L’événement Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron