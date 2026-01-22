Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset
Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset vendredi 1 mai 2026.
Friperie Mille Pattes
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa traditionnelle friperie de printemps. Tout à 1 €
Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 90 03 31 millepattes43@gmail.com
English :
The association mille pattes de Bas en Basset gives you an appointment for its traditional spring thrift shop. Everything for 1 ?
L’événement Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron