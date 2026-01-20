From Paul to Cezanne Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

From Paul to Cezanne

Visite uniquement en anglais

Aix-en-Provence, berceau du Maître. Au fil des rues laissez-vous conter l’histoire de Paul à Cezanne et découvrez les lieux qui l’ont façonné.

A travers les rues du centre ancien, votre guide vous emmène sur le parcours de la recherche picturale du Maître d’Aix ses doutes, ses petites théories , ses émotions et ses sensations fortes .

D’anecdotes en témoignages de ses contemporains, de ses propres réflexions sur la peinture et par des reproductions de ses œuvres, vous irez à la rencontre de l’homme et de l’artiste.

Un vrai parcours initiatique à son Art !



➜ Visite guidée à pied Visite non adaptée aux personnes en fauteuil roulant

➜ Langue anglais

➜ Durée 2h

➜ Les animaux sont autorisés.



Aix-en-Provence, cradle of the Master. Across the city-center, let’s learn more about the story from Paul to Cezanne, and discover the places that made him.

