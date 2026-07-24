FUGACES Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

FUGACES

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26 19:00:00

fin : 2027-05-26

Date(s) :

2027-05-26

Au Théâtre de l’Archipel Le Grenat Hanté par l’ombre flamboyante de la danseuse flamenca Carmen Amaya, FUGACES est une décharge d’énergie brute où la danse s’invente au présent. Aina Alegre embrase le plateau dans une explosion rythmique, portée par la pulsation des percussions.

.

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: Haunted by the flamboyant shadow of flamenco dancer Carmen Amaya, FUGACES is a burst of raw energy where dance is reinvented in the present. Aina Alegre sets the stage ablaze in a rhythmic explosion, driven by the pulsating beat of the percussion.

L’événement FUGACES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME