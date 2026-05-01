Funkadeena (Live) + Dj Sets, Le Bistrot de St So, Lille

Funkadeena (Live) + Dj Sets 1 et 2 mai Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T21:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T01:30:00+02:00

VENDREDI 1ER MAI

→ FUNKADEENA (FUNK/SOUL/JAZZ LIVE COVERS) + DJ SETS

21H–2H / GRATUIT

(SOUL/FUNK/DISCO/HOUSE)

Snack sur place 19h-22h

Début des concerts/dj sets : 21h

FUNKADEENA

► Funkadeena est composé de musiciens de talent et d’un collectif de chanteurs/chanteuses tous dévorés par une même passion. Une rythmique basse-batterie-guitare-claviers, musclée par une belle section cuivrée et des voix mixtes. Une machine à groove explosive à l’énergie communicative avec une seule ambition, celle de faire bouger son public sur les titres de légende des grands classiques FUNK, soul, Jazz des années 70 à nos jours ! (Mickael Jackson, Stevie Wonder, James Brown, Chic, Earth wind and fire, Kool and the gang, Jamiroquai, Bruno Mars…) Ambiance garantie, transpirarion assurée…

ECOUTE – REGARDE

► https://www.youtube.com/watch?v=NMdhTfD3k9M…

► https://www.facebook.com/funkadeena

► https://www.instagram.com/funkadeena/

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« author »: « Funkadeena », « cache_age »: 86400, « description »: « Medley Live du groupe de cover funk ru00e9fu00e9rence de la mu00e9tropole Lilloise nFunky cover band from the North of FrancennnPartenariat production : Up2u Live Music (Franu00e7ois Vandenberghe) / Impuls Events (Laurent Picot)nSon : Olivier Duchu00eanenVidu00e9o : Lou00efc Ridou Audiovisuel / Olivier Lefebvre nTrianon : Christine Dropsy / Franck Seinnave / Pascal Jouglet nnMusiciens :nBasse ….. Ludovic Dierynck nBatterie ….. Manu SernanGuitare …. Yoann DujmovicnClaviers ….. Jeff BachunnChant ….. Auru00e9lie Delcourt – Bruu00e8re nChant ….. Gabrielle Lu00e9du00e9nChant ….. Jeremy BretonnSaxophone ….. Didier PiettonnTrompette ….. Eric Quilliot nTrombone ….. Matthieu Verschave », « type »: « video », « title »: « FUNKADEENA CLIP OFFICIEL LIVE AU TRIANON SECLIN », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NMdhTfD3k9M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NMdhTfD3k9M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPRzTVpqnwneOyRIHY5IPBg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Live funk, soul et jazz avec reprises des grands classiques, suivi de DJ sets disco et house. Une soirée 100% groove dès 21h. Snack sur place, entrée gratuite.