FUNNY RUN Pressoria Aÿ-Champagne

Informations pratiques

Aÿ-Champagne

FUNNY RUN

Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La FUNNY RUN, organisée à Ay par l’association Les Petites Canayes, est une course ou marche festive de 5 km, non chronométrée et ouverte dès 3 ans.Tout public

La FUNNY RUN, organisée à Ay par l’association Les Petites Canayes, est une course ou marche festive de 5 km, non chronométrée et ouverte dès 3 ans. Le parcours est animé par des jets de poudre colorée biodégradable. Au programme échauffement en musique, course, puis animations et buvette. Déguisements bienvenus pour une ambiance conviviale.

L’Association les petites canayes d’Ay organise La FUNNY RUN.La FUNNY RUN est une course ou marche non chronométrée ouverte à tous, dès 3 ans, qui se déroule sur la commune d’Ay Des zones de couleurs sont situées le long du parcours afin d’animer la course et de colorer les participants avec de la poudre biodégradable (poudre d’amidon aux pigments colorés hypoallergéniques).

Voici le programme

13h00 ouverture du site, distribution des kits colorés, ouverture de la buvette Une permanence sera également organisée quelques jours avant l’évènement pour distribuer les kits colorés ( retrouvez les infos pour la permanence sur le Facebook les petites canayes)

14h00: échauffement en musique (Zumba de Mareuil sur Ay)

14h30 départ de la course

16h00 à 19h00 Animation musicale (snack /bar)

19h00 fin de l’évènement

Le tarif comprend un dossard, des lunettes de protection et un sachet de poudre colorée 75g

Pour toute inscription d’un mineur, l’autorisation parentale sera demandée lors de l’inscription. Les enfants pourront participer à la course avec la présence obligatoire d’un adulte accompagnateur.

Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre doit être visible en permanence et en totalité pendant toute la course. COURIR SANS DOSSARD EST INTERDIT. Vous devrez prévoir un moyen d’attacher votre dossard. A l’exception du port du dossard qui est obligatoire, nous laissons libre cours à votre imagination pour venir dans une tenue ou déguisement qui contribue à la fête.

Aucun certificat médical n’est requis pour cette course non chronométrée d’environ 5km. Cela engage le participant à être pleinement conscient et responsable de son état de santé concernant sa participation à la manifestation.

PRESSORIA vous propose lors de l’événement des tarifs réduits sur les entrées adultes et enfants du musée (avec dégustation).

Pour toute question ou renseignement vous pouvez nous contacter par mail lespetitescanayes@gmail.com .

Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est lespetitescanayes@gmail.com

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English : FUNNY RUN

The FUNNY RUN, organized in Ay by the Les Petites Canayes association, is a festive 5-kilometer run or walk that is not timed and open to participants ages 3 and up.

L’événement FUNNY RUN Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne