FUROSHIKI EN SHIBORI, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

FUROSHIKI EN SHIBORI Dimanche 20 décembre, 14h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-20T14:30:00+01:00 – 2026-12-20T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-20T14:30:00+01:00 – 2026-12-20T17:30:00+01:00

Allier écologie et création, c’est le projet de cet atelier qui vous permettra de vous initier à l’art japonais traditionnel de teinture à l’indigo, tout en réalisant des emballages tissus teintés selon les techniques du Furoshiki pour vos cadeaux de fin d’année.

Si vous avez de vieux draps blancs à recycler en pur coton, voilà une belle occasion de leur donner une seconde vie. Prévoyez un minimum de 50x50cm.

Adultes et ados à partir de 12 ans (enfant accompagné). Durée : 3h

Dimanche 20 décembre à 14H30

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Un atelier pour s’initier à deux techniques japonaises: le shibori et le furoshiki