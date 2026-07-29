Fushigi ! Théâtre Municipal Sens
mardi 19 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Fushigi !
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:30:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Histoires improvisées à la manière de Miyazaki
À partir de 7 ans
FUSHIGI (adjectif) Merveilleux, miraculeux, mystérieux.
Découvrez ce spectacle d’improvisation poétique !
Chaque représentation donne naissance à une histoire inédite, entièrement créée en direct par les comédiens.
Entre poésie du quotidien, liens invisibles entre humains et nature, et parcours initiatique, FUSHIGI ! invite le spectateur à une expérience sensible, où l’émotion prime sur le récit et où le merveilleux surgit de l’instant.
S’inspirant du travail de Hayao Miyazaki, les interprètes créent des univers oniriques où les gestes du quotidien sont sublimés, où les monstres et les esprits redeviennent familiers.
Ils sont quatre jeunes comédiens et leurs improvisations font des étincelles. Se crée en une heure un monde merveilleux dans lequel se superposent images animées multicolores, gestes et arabesques précis et dialogues courts. LE POINT
Inclassable, ce spectacle est une véritable prouesse technique ! TOUTE LA CULTURE.
Une expérience à vivre ! BULLES DE CULTURE
Comédien.nes Thylda Bares, Dorine Bocquet, Jeanne Chartier, Cyprien Chevillard,
Paul Colom, Camille Forbes, Ian Parizot, Nicolas Perruchon, Sarah Zetiou
Technicien son et lumière Leonidas Herrera ou Arthur Blondeau.
Metteur en scène Ian Parizot
Co-directeur de la compagnie Again ! Productions Cyprien Chevillard et Ian Parizot
Durée 1H .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Fushigi !
L’événement Fushigi ! Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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