Fusion Concept Last Call 2026 La Place Paris
samedi 12 septembre 2026 · La Place · Paris
Informations pratiques
Le Fusion Concept Last Call est le dernier battle de qualification du festival. Une dernière étape décisive avant de rejoindre, dès le lendemain, les meilleurs danseurs internationaux sur la scène de la Fusion Concept World Final.
Pour cette édition placée sous le thème FRANCE VS THE WORLD, les duos s’affronteront dans deux catégories :
FRANCE CATEGORY
Réservée aux duos composés de deux danseurs français.
WORLD CATEGORY
Ouverte aux duos dont au moins l’un des deux danseurs représente un pays autre que la France.
Les meilleurs duos de chaque catégorie décrocheront leur qualification pour la finale mondiale et auront l’opportunité, dès le lendemain, de poursuivre la compétition face aux meilleurs danseurs de la scène internationale.
Deux catégories. Une dernière chance. Une place parmi les meilleurs.
FRANCE VS THE WORLD — Who will take the last spots?
À la veille de la Fusion Concept World Final, les danseurs ont une ultime occasion de décrocher leur place pour la finale mondiale !
Le samedi 12 septembre 2026
de 12h00 à 17h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/festivals/fusion-concept-last-call-2026
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