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Fusion Concept Last Call 2026 La Place Paris

samedi 12 septembre 2026 · La Place · Paris

Fusion Concept Last Call 2026 La Place Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Le Fusion Concept Last Call est le dernier battle de qualification du festival. Une dernière étape décisive avant de rejoindre, dès le lendemain, les meilleurs danseurs internationaux sur la scène de la Fusion Concept World Final.

Pour cette édition placée sous le thème FRANCE VS THE WORLD, les duos s’affronteront dans deux catégories :

FRANCE CATEGORY

Réservée aux duos composés de deux danseurs français.

WORLD CATEGORY

Ouverte aux duos dont au moins l’un des deux danseurs représente un pays autre que la France.

Les meilleurs duos de chaque catégorie décrocheront leur qualification pour la finale mondiale et auront l’opportunité, dès le lendemain, de poursuivre la compétition face aux meilleurs danseurs de la scène internationale.

Deux catégories. Une dernière chance. Une place parmi les meilleurs.

FRANCE VS THE WORLD — Who will take the last spots?

À la veille de la Fusion Concept World Final, les danseurs ont une ultime occasion de décrocher leur place pour la finale mondiale !
Le samedi 12 septembre 2026
de 12h00 à 17h30
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/festivals/fusion-concept-last-call-2026


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