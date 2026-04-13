Futurs résilients face au changement climatique : patrimoine en péril et résilience post-catastrophe, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Futurs résilients face au changement climatique : patrimoine en péril et résilience post-catastrophe Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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