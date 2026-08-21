Gabi Hartmann, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre Alexandre Dumas · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Gabi Hartmann Jeudi 15 octobre, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00
Chanteuse, autrice et compositrice aux influences jazz, soul et world music, elle présentera son univers poétique et envoûtant
soul et world music se mêlent dans un univers à la fois onirique et profondément personnel. Portée par une voix douce et mélancolique, l’artiste propose une expérience musicale qui brouille les frontières entre les styles, dans la lignée d’artistes comme Norah Jones ou Melody Gardot. En Île-de-France, ce rendez-vous s’annonce comme l’un des temps forts de la saison musicale à Saint-Germain-en-Laye.
Au cœur du programme, l’album La femme aux yeux de sel (2025), construit autour de Salinda, héroïne d’une île imaginaire guidée par ses larmes de sel. Dans cette fable envoûtante, Gabi Hartmann tisse des collaborations avec des artistes tels que Naïssam Jalal, Laurent Bardainne ou Erik Truffaz, pour une œuvre à la fois intime et universelle.
Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Gabi Hartmann
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