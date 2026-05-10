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Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ JASS CLUB PARIS Paris

Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ JASS CLUB PARIS Paris

Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ JASS CLUB PARIS Paris jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR

En découvrant La Réunion et sa culture il y a plus de dix ans, le saxophoniste Gaël Horellou tombe amoureux du maloya. Musicien tout-terrain, il se frotte à la scène locale et s’immerge complètement dans le maloya et l’envie de créer des ponts entre le jazz et les traditions de l’Océan Indien.

Un voyage musical intense et poétique.

Gael Horellou / saxophone alto

Florent Gac / orgue

Nicolas Beaulieu / guitare, voix

Vincent Aly Béril / percussions, voix

Romane Deconfin / percussions, voix

Guillaume Vizzutti / percussions, voix

Frédéric Ilata / percussions.

Gaël Horellou invite à une ode au métissage : langueurs blues, chants créoles, percussions festives et transes sont les maîtres mots de son album ‘Koulèr Fitir’
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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