Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ JASS CLUB PARIS Paris

En découvrant La Réunion et sa culture il y a plus de dix ans, le saxophoniste Gaël Horellou tombe amoureux du maloya. Musicien tout-terrain, il se frotte à la scène locale et s’immerge complètement dans le maloya et l’envie de créer des ponts entre le jazz et les traditions de l’Océan Indien.

Un voyage musical intense et poétique.

Gael Horellou / saxophone alto

Florent Gac / orgue

Nicolas Beaulieu / guitare, voix

Vincent Aly Béril / percussions, voix

Romane Deconfin / percussions, voix

Guillaume Vizzutti / percussions, voix

Frédéric Ilata / percussions.

Gaël Horellou invite à une ode au métissage : langueurs blues, chants créoles, percussions festives et transes sont les maîtres mots de son album ‘Koulèr Fitir’.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T21:30:00+02:00_2026-07-02T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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