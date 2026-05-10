Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ JASS CLUB PARIS Paris
Gaël Horellou ‘Koulèr Fitir’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 3 juillet 2026.
En découvrant La Réunion et sa culture il y a plus de dix ans, le saxophoniste Gaël Horellou tombe amoureux du maloya. Musicien tout-terrain, il se frotte à la scène locale et s’immerge complètement dans le maloya et l’envie de créer des ponts entre le jazz et les traditions de l’Océan Indien.
Un voyage musical intense et poétique.
Gael Horellou / saxophone alto
Florent Gac / orgue
Nicolas Beaulieu / guitare, voix
Vincent Aly Béril / percussions, voix
Romane Deconfin / percussions, voix
Guillaume Vizzutti / percussions, voix
Frédéric Ilata / percussions.
Gaël Horellou invite à une ode au métissage : langueurs blues, chants créoles, percussions festives et transes sont les maîtres mots de son album ‘Koulèr Fitir’.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T21:30:00+02:00_2026-07-02T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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