Gaël Horellou Organ Trio, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Gaël Horellou Organ Trio Mercredi 16 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T21:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Gaël Horellou, Florent Gac et Antoine Paganotti se réunissent autour d’un amour commun pour le swing et le groove ! Ces trois musiciens ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis des années. Porté par la sonorité chaleureuse de l’orgue, le trio présente des compositions de Gaël Horellou mais aussi des standards de la grande de tradition du jazz. **Gaël Horellou** / saxophone alto **Florent Gac** / orgue **Antoine Paganotti** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/601-Gael-Horellou-Organ-Trio?session=601 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/602-Gael-Horellou-Organ-Trio?session=602 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Gaël Horellou, Florent Gac et Antoine Paganotti se réunissent autour d’un amour commun pour le swing et le groove !Ces trois musiciens ne comptent plus les collaborations tant ils son …