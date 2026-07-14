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Gaël Horellou Organ Trio JASS CLUB PARIS Paris

mercredi 16 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Gaël Horellou Organ Trio JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 19 euros.</p>

Gaël Horellou, Florent Gac et Antoine Paganotti se réunissent autour d’un amour commun pour le swing et le groove !

Ces trois musiciens ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis des années.

Gaël Horellou / saxophone alto

Florent Gac / orgue

Antoine Paganotti / batterie

Porté par la sonorité chaleureuse de l’orgue, le trio présente des compositions de Gaël Horellou mais aussi des standards de la grande de tradition du jazz.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T20:30:00+02:00;2026-09-16T21:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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