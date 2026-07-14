Gaël Horellou Organ Trio JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Gaël Horellou, Florent Gac et Antoine Paganotti se réunissent autour d’un amour commun pour le swing et le groove !

Ces trois musiciens ne comptent plus les collaborations tant ils sont présents sur la scène jazz française depuis des années.

Gaël Horellou / saxophone alto

Florent Gac / orgue

Antoine Paganotti / batterie

Porté par la sonorité chaleureuse de l’orgue, le trio présente des compositions de Gaël Horellou mais aussi des standards de la grande de tradition du jazz.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 16 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T20:30:00+02:00;2026-09-16T21:30:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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