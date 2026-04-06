Gaétan Husson Scènacle Besançon
Gaétan Husson Scènacle Besançon mercredi 18 novembre 2026.
Besançon
Gaétan Husson
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Gaétan Husson arrive en spectacle au Scènacle de Besançon le 18 novembre 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Pensionnaire de la Troupe du Jamel et régulièrement sur les scènes des comedy clubs convoités de la capitale, Gaëtan Husson vous présente son nouveau spectacle.
La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain .
C’est pas de moi, c’est de Paul Bocuse*.
*Vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants !
spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. .
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Gaétan Husson
L’événement Gaétan Husson Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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