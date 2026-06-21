Gaîté l’été, La vie en terrasse La Gaîté Lyrique Paris

On sent comme un air de vacances, non ?

Tout le programme !

En juillet, pas besoin de quitter Paris pour sentir les vacances arriver : il suffit de suivre le chant des oiseaux du square Émile Chautemps jusqu’à la terrasse de la Gaîté Lyrique, et de laisser faire.

Le soleil tape doucement, les arbres filtrent la lumière.

À côté, on s’agite.

On se hâte de la terrasse vers le square, du square vers la terrasse, les mains remplies de feuilles et de branches, qui serviront lors de l’atelier d’affiches en sérigraphie.

À l’ombre des arbres, l’air est chaud, l’eau des fontaines comme brumisateur, l’été est bien installé, et la première gorgée de boisson fraîche arrive enfin.

Ton affiche sèche au soleil. La prochaine fois, tu essaierais bien le perreo, ou le bingo drag.

Puis arrive la golden hour. Les lunettes de soleil toujours sur le nez, le soleil doré t’éblouit, et la musique prend le relais.

Voilà les DJ qui s’installent, la soirée aussi.

Tout le monde est là, devant la Gaîté : ados, habitant·es du quartier, habitué·es, curieux·ses de passage, même les touristes fatigué·es d’arpenter les rues du Sentier.

La terrasse se remplit, les conversations timides finissent par s’entremêler, on se lève. Les chaises qui nous gênent glissent, aussitôt récupérées par des mains déjà encombrées de nachos dégoulinant de cheddar.

Bientôt, on ne distingue plus que les silhouettes qui dansent.

La lune apparaît sans prévenir. Tu viens pour “juste cinq minutes” et tu finis par rester toute la soirée.

Gaîté l’été, c’est un peu cette sensation : le soleil sur la peau, un verre à la main, les doigts qui battent la mesure presque sans y penser. Comme une bossa nova qui traîne dans l’air.

Et, alors tu te dis : “Je reviendrai demain.”

Programme

Mer. 01.07

La revue Féministe Gaze fête son nouveau numéro « Furie » !

Au programme : vente de magazine et de merch, DJ set 100% female gaze par Béatrice Plunket et une vente caritative de Bake sale for Palestine !

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Tous les jeudis de juillet

Rinse On Air : DJ sets

Rinse investit la terrasse de la Gaîté Lyrique pour prendre la température du dancefloor global en rassemblant les meilleurs talents des musiques électroniques d’aujourd’hui.

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Tous les vendredis de juillet

Nova la plage : DJ sets

Tout au long de l’été, artistes, DJs et collectifs invités imaginent des soirées placées sous le signe de la découverte, du partage et de la danse.

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Tous les après-midis de juillet

Les Ateliers du Vivant, La nature vit aussi en ville !

Rendez-vous à l’ombre des arbres dans le square Chautemps pour explorer le vivant à travers le regard d’artistes, de scientifiques ou de jeux !

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Studio 13/16 · Summer Green, Ateliers créatifs

Dédié aux ados et jeunes adultes, le Studio 13/16 met à disposition des outils de création et vous invite à capter l’énergie vibrante d’un été en ville, faisant du square Émile Chautemps votre champ de création.

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Tous les samedis du mois de juillet

Perreo avec Divin0 : Workshop de danse & Dj set

Participez aux workshops animés par Divin0, un collectif qui défend un perreo sublimé par les sons de la global club culture, et un dancefloor libre, safe(r) et inclusif.

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Les trois derniers mercredis du mois de juillet

HippoH Dance Bar : Scène ouverte de danse par HippoH Mag

Le HippoH Dance Bar, c’est un espace neutre en dehors des codes des événements de danse traditionnels pour permettre aux danseur·euses de partager leurs univers, affiner leur art et tester des shows dans un environnement bienveillant.

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Tous les dimanches du mois de juillet

Le Bingo des Paillettes : Bingo & quizz musical par le collectif drag Les Paillettes

Tirage de boules, musique pop, anecdotes improbables et séquences absurdes : Jessica Triss, La Déliche, Tata Foxie et leurs complices vont éradiquer la déprime du dimanche soir à coups de talons bien placés.

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Tous les mardis du mois de juillet

Cheers! : Ateliers de mixologie

L’équipe du bar de la Gaîté Lyrique et ses partenaires sortent le grand jeu ! Chaque mardi de Gaîté l’été, la terrasse de la Gaîté Lyrique se transforme en espace d’expérimentation mixologique et culinaire, pour appréhender quelques techniques de l’art de la table et siroter votre création à l’heure de l’apéro.

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En continu

Bestialement photogénique, exposition par Clarisse Rebotier et ARTE

À travers des montages photographiques exposés sur les grilles du Square Émile Chautemps, Clarisse Rebotier met en scène des animaux sauvages qui prennent possession de l’espace urbain.

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Du 30 juin au 2 août, on passe notre vie en terrasse à la Gaîté Lyrique ! DJ sets, ateliers, découverte du vivant, workshops de danse, bar et offre gourmande, … On s’installe en terrasse et on laisse faire.

Du mardi 30 juin 2026 au dimanche 02 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 23h00

gratuit

En accès libre

Certains évènements sont gratuits sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T16:00:00+02:00_2026-06-30T23:00:00+02:00;2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T23:00:00+02:00;2026-07-02T16:00:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00;2026-07-03T16:00:00+02:00_2026-07-03T23:00:00+02:00;2026-07-04T16:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00;2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T23:00:00+02:00;2026-07-07T16:00:00+02:00_2026-07-07T23:00:00+02:00;2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T23:00:00+02:00;2026-07-09T16:00:00+02:00_2026-07-09T23:00:00+02:00;2026-07-10T16:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00;2026-07-11T16:00:00+02:00_2026-07-11T23:00:00+02:00;2026-07-12T16:00:00+02:00_2026-07-12T23:00:00+02:00;2026-07-14T16:00:00+02:00_2026-07-14T23:00:00+02:00;2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T23:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00;2026-07-17T16:00:00+02:00_2026-07-17T23:00:00+02:00;2026-07-18T16:00:00+02:00_2026-07-18T23:00:00+02:00;2026-07-19T16:00:00+02:00_2026-07-19T23:00:00+02:00;2026-07-21T16:00:00+02:00_2026-07-21T23:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T23:00:00+02:00;2026-07-23T16:00:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00;2026-07-24T16:00:00+02:00_2026-07-24T23:00:00+02:00;2026-07-25T16:00:00+02:00_2026-07-25T23:00:00+02:00;2026-07-26T16:00:00+02:00_2026-07-26T23:00:00+02:00;2026-07-28T16:00:00+02:00_2026-07-28T23:00:00+02:00;2026-07-29T16:00:00+02:00_2026-07-29T23:00:00+02:00;2026-07-30T16:00:00+02:00_2026-07-30T23:00:00+02:00;2026-07-31T16:00:00+02:00_2026-07-31T23:00:00+02:00;2026-08-01T16:00:00+02:00_2026-08-01T23:00:00+02:00;2026-08-02T16:00:00+02:00_2026-08-02T23:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/expositions/2026-06-30-gaite-lete/



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