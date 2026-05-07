Gala de danse classique à l’ACSL Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Gala de danse classique à l’ACSL Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Gala de danse classique à l’ACSL
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Sandrine et ses élèves vous présentent leur gala de danse classique La lampe aux Merveilles.
Les élèves vous invitent à un voyage enchanteur, entre grâce, rêve et émotions, inspiré des contes d’Orient.
Deux soirées pour vibrer, rêver et applaudir le travail passionné de nos danseuses et danseurs.
Parents, amis, famille…venez nombreux partager ce moment unique et soutenir les artistes sur scène les 29 et 30 mai 2026 à 20h.
Tarif Adultes 8€ Enfants (3-16ans) 6€
Places en vente au secrétariat du Centre Social et Culturel Georges Taiclet.
Inscription obligatoire et renseignements au 03.84.40.38.97 03.84.40.56.55. .
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
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English : Gala de danse classique à l’ACSL
L’événement Gala de danse classique à l’ACSL Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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