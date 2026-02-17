Gala de l’association Just Dance Nathalie Espace sportif et éducatif de Montélimar Montélimar
Gala de l’association Just Dance Nathalie Espace sportif et éducatif de Montélimar Montélimar samedi 13 juin 2026.
Espace sportif et éducatif de Montélimar 124 avenue Jean Jaurès Montélimar Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
2026-06-13
Venez assister au gala de danse de l’AJDN Association Just Dance Nathalie, sur le thème des années 80 et comédies musicales ! Profitez de tableaux enchaînés mêlant danse en groupe et danse en couple.
Espace sportif et éducatif de Montélimar 124 avenue Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 42 64 63 ajdn.bureau@gmail.com
English :
Come and enjoy the dance gala of AJDN: Association Just Dance Nathalie, on the theme of the 80s and musicals! Enjoy a series of tableaux combining group and couple dancing.
