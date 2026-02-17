Gala de l’association Just Dance Nathalie Espace sportif et éducatif de Montélimar Montélimar

Gala de l’association Just Dance Nathalie

Espace sportif et éducatif de Montélimar 124 avenue Jean Jaurès Montélimar Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez assister au gala de danse de l’AJDN Association Just Dance Nathalie, sur le thème des années 80 et comédies musicales ! Profitez de tableaux enchaînés mêlant danse en groupe et danse en couple.

.

Espace sportif et éducatif de Montélimar 124 avenue Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 42 64 63 ajdn.bureau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the dance gala of AJDN: Association Just Dance Nathalie, on the theme of the 80s and musicals! Enjoy a series of tableaux combining group and couple dancing.

L’événement Gala de l’association Just Dance Nathalie Montélimar a été mis à jour le 2026-02-17 par Montélimar Tourisme Agglomération