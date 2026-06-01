Gala de l’école de danse de Vézénobres, Salle Charles Pagès, Vézénobres

Gala de l’école de danse de Vézénobres 12 et 13 juin Salle Charles Pagès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Salle Charles Pagès Chemin du Stade, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 44 83 80 »}, {« type »: « email », « value »: « dansevezenobres@hotmail.fr »}]

Spectacle de fin d’année de l’école de danse de Vézénobres.