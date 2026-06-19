Gala de l’école Temps Danse TARBES Tarbes

Tarbes

Gala de l’école Temps Danse

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2027-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Temps Danse 65 vous présente son nouveau spectacle Allons voir, où nos pas nous mènent !

C’est une odyssée chorégraphique qui invite le spectateur à s’évader, à travers le mouvement et l’émotion, vers des terres inconnues et des paysages intérieurs.

Inspiré par la quête universelle de départ, de rencontre et de transformation, ce spectacle mêle les langages de la danse classique, jazz et contemporaine pour raconter l’histoire de ceux qui osent franchir les frontières, qu’elles soient géographiques ou imaginaires.

Chaque tableau chorégraphique devient une escale le port d’attache, la traversée, la rencontre avec l’autre, la nostalgie du retour… Les danseurs, tour à tour explorateurs, migrants ou rêveurs, incarnent la curiosité, la peur, l’émerveillement et la résilience qui habitent tout voyage.

BILLETTERIE Placement libre

Lieux et jour de vente

– À partir du 8 juin à la salle de danse 2 boulevard Henri IV

– Permanence du lundi au vendredi de 17h à 20h

– Le soir du spectacle à partir de 19h30

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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Temps Danse 65 presents its new show, “Let’s see where our steps take us”!

It is a choreographic odyssey that invites the audience to escape, through movement and emotion, to unknown lands and inner landscapes.

Inspired by the universal quest for departure, encounter, and transformation, this show blends the languages of classical, jazz, and contemporary dance to tell the story of those who dare to cross borders, whether geographical or imaginary.

Each choreographic tableau becomes a stop along the way: the home port, the crossing, the encounter with the other, the longing to return… The dancers, in turn explorers, migrants, or dreamers, embody the curiosity, fear, wonder, and resilience inherent in every journey.

TICKET OFFICE Unreserved seating

Sales locations and dates:

– Starting June 8 at the dance studio, 2 Boulevard Henri IV

– Open Monday through Friday from 5:00 PM to 8:00 PM

– On the evening of the performance, starting at 7:30 PM

L’événement Gala de l’école Temps Danse Tarbes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Tarbes|CDT65