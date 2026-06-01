Gala LNB STUDIO Alès 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Gala LNB STUDIO Alès 2026 Samedi 6 juin, 19h00 Espace la Fare Alais Gard

Enfants (3 à 8 ans) = 7€ / Adultes = 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

➡️ Date : 6 JUIN 2026 à partir de 20h !

– ️ Tarifs : Enfants (3 à 8 ans) = 7€ / Adultes = 12€

– Restauration sur place dès 19h / début 20h

– ️ Achat de tickets au LNB STUDIO (8 route de Saint Martin à Alès) aux horaires de cours et sur place le jour-J

– Lieu : Espace La Fare Alais, 102 avenue Marcel Pagnol, 30520 Saint-Martin-De-Valgalgues

– ☎️ Contact : 06 20 55 37 96 / Lnbstudioales@gmail.com

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0620553796 »}, {« type »: « email », « value »: « lnbstudioales@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:Lnbstudioales@gmail.com »}]

Gala de l’école de danse LNB STUDIO Alès danse hiphop