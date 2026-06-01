GALA SYMPHONIQUE, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

GALA SYMPHONIQUE Dimanche 28 juin, 18h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:00:00+02:00

Le concert de clôture réunit Jean-Claude Casadesus, parrain du festival, à la baguette et l’Orchestre Symphonique des Étoiles. Un feu d’artifice final avec le Totentanz de Liszt, le Concerto pour violon de Bruch, Dvořák, Sarasate, les voix lyriques d’Offenbach et Massenet (Amandine Sanchez et Kévin Amiel), et l’exubérance du Carnaval Romain de Berlioz pour célébrer la fin du festival.

Présenté par Clément Rochefort, ce gala symphonique déploie toute la magie de l’orchestre dans un programme festif allant de Dukas à Johann Strauss. La soirée se concluera en apothéose avec l’une des ouvertures les plus étincelantes du répertoire romantique.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

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