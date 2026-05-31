Gala Symphonique, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
Gala Symphonique, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye dimanche 28 juin 2026.
Gala Symphonique Dimanche 28 juin, 18h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines
28
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:30:00+02:00
Présenté par Clément ROCHEFORT
Jean-Claude CASADESUS, chef d’orchestre
Amandine SANCHEZ, soprano
Kevin AMIEL, ténor
Thomas LEFORT, violon
Luka COETZEE, violoncelle
Dominic CHAMOT, piano
& l’Orchestre Symphonique des Étoiles du Classique
Programme du concert
Paul DUKAS : La Péri – Fanfare (2 min 30 s) – orchestre seul
Franz LISZT : Totentanz, paraphrase de Dies irae, pour piano et orchestre, S. 126 (15 min)
Dominic CHAMOT, piano
Max BRUCH : Concerto pour violon et orchestre n° 1 en sol mineur, op. 26 (22 min)
Thomas LEFORT, violon
Antonín DVOŘÁK : Silent Woods, pour violoncelle et orchestre, op. 68 n° 5 (7 min)
Pablo de SARASATE : Zigeunerweisen, op. 20 (Airs bohémiennes) – arrangement pour violoncelle et orchestre
Luka COETZEE, violoncelle
Entracte
Johann STRAUSS fils : Ouverture de Die Fledermaus (La Chauve-Souris) (8 min) – orchestre seul
Jacques OFFENBACH : Les oiseaux dans la charmille, air des automates, extrait des Contes d’Hoffmann (4 min)
Amandine SANCHEZ, soprano
Jules MASSENET : Pourquoi me réveiller ?, air de Werther, extrait de l’opéra Werther (3 min)
Kevin AMIEL, ténor
Georges BIZET : Ton cœur n’a pas compris le mien, duo extrait de l’opéra Les Pêcheurs de perles (6 min)
Amandine SANCHEZ, soprano
Kevin AMIEL, ténor
Hector BERLIOZ : Ouverture Le Carnaval romain, op. 9 (9 min) – orchestre seul
Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Gala Symphonique
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