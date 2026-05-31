Gala Symphonique, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Gala Symphonique Dimanche 28 juin, 18h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:30:00+02:00

Présenté par Clément ROCHEFORT

Jean-Claude CASADESUS, chef d’orchestre

Amandine SANCHEZ, soprano

Kevin AMIEL, ténor

Thomas LEFORT, violon

Luka COETZEE, violoncelle

Dominic CHAMOT, piano

& l’Orchestre Symphonique des Étoiles du Classique

Programme du concert

Paul DUKAS : La Péri – Fanfare (2 min 30 s) – orchestre seul

Franz LISZT : Totentanz, paraphrase de Dies irae, pour piano et orchestre, S. 126 (15 min)

Dominic CHAMOT, piano

Max BRUCH : Concerto pour violon et orchestre n° 1 en sol mineur, op. 26 (22 min)

Thomas LEFORT, violon

Antonín DVOŘÁK : Silent Woods, pour violoncelle et orchestre, op. 68 n° 5 (7 min)

Pablo de SARASATE : Zigeunerweisen, op. 20 (Airs bohémiennes) – arrangement pour violoncelle et orchestre

Luka COETZEE, violoncelle

Entracte

Johann STRAUSS fils : Ouverture de Die Fledermaus (La Chauve-Souris) (8 min) – orchestre seul

Jacques OFFENBACH : Les oiseaux dans la charmille, air des automates, extrait des Contes d’Hoffmann (4 min)

Amandine SANCHEZ, soprano

Jules MASSENET : Pourquoi me réveiller ?, air de Werther, extrait de l’opéra Werther (3 min)

Kevin AMIEL, ténor

Georges BIZET : Ton cœur n’a pas compris le mien, duo extrait de l’opéra Les Pêcheurs de perles (6 min)

Amandine SANCHEZ, soprano

Kevin AMIEL, ténor

Hector BERLIOZ : Ouverture Le Carnaval romain, op. 9 (9 min) – orchestre seul

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Gala Symphonique