Galerie de portraits, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Galerie de portraits Samedi 23 mai, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de seconde du lycée les Arcades à Dijon, ont crée une série de podcast en partenariat avec Radio Campus, à partir des portraits présents dans les collections du musée des Beaux-Arts et ceux de l’exposition Jean Dampt. Tailleur d’images (du 7 novembre 2025 au 9 mars 2026). Ils ont d’abord sélectionné huit œuvres, puis ils ont entamé pour chacune un travail d’écriture créative en s’appuyant sur les connaissances historiques et artistiques et ils ont pour finir, mis en voix et en son ces portraits imaginés. Ces podcast seront hébergés sur le Nomade, guide multimédia du musée, au sein d’un « parcours temporaire La classe, l’œuvre » spécifique et seront présentés par les élèves de 20h à 21h30 durant la Nuit européenne des musées. Ces podcast seront intégrés dans une fiction radiophonique plus global avec un fil narratif dans lequel des interviews de professionnels des musées, réalisés par les élèves durant le projet, complèteront la fiction.

Musée des Beaux-Arts de Dijon Place de la Sainte-Chapelle, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

La classe, l’œuvre !

copyright : musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay