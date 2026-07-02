Galerie en ligne : le patrimoine architectural, Commune De Nîmes – Archives municipales, Nîmes

Informations pratiques

Galerie en ligne : le patrimoine architectural 19 et 20 septembre Commune De Nîmes – Archives municipales Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:59:00+02:00

Pas besoin de vous déplacer pour découvrir les richesses de Nîmes ! Grâce à plusieurs galeries numériques interactives, partez à la rencontre de la ville sous toutes ses formes.

Accessible à tous, cette immersion virtuelle vous invite à explorer Nîmes autrement, depuis chez vous ou en mobilité.

Curieux, amateurs d’histoire ou simples flâneurs numériques, cette expérience est faite pour vous.

Commune De Nîmes – Archives municipales 60 Rue du Mail, 30900 Nîmes, France Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie https://archives.nimes.fr/galerie/galerie/galeriebyid/n:144

Pas besoin de vous déplacer pour découvrir les richesses de Nîmes ! Grâce à plusieurs galeries numériques interactives, partez à la rencontre de la ville sous toutes ses formes.

© Ville de Nîmes, Carré d’art bibliothèque