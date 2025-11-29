Gamefest, by Carolo Game Show Salon de la Pop Culture ! Charleville-Mézières

Gamefest, by Carolo Game Show Salon de la Pop Culture !

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Parti d’un simple projet étudiant, le Carolo Game Show s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du calendrier de Charleville-Mézières et Sedan. En 2024, il change de nom et devient le Gamefest, un événement qui s’exporte maintenant à Nancy, Strasbourg et Saint Etienne !!!Ce salon met à l’honneur les jeux vidéo et la pop culture, avec des animations et surprises pour tous. Pas besoin d’être un hardcore gamer le Gamefest est accessible et ludique pour toute la famille.Prêts à plonger dans l’ambiance ?

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@gamefest.fr

English :

From a simple student project, the Carolo Game Show has become a fixture on the Charleville-Mézières and Sedan calendar. In 2024, it changed its name to Gamefest, an event that is now being exported to Nancy, Strasbourg and Saint Etienne! No need to be a hardcore gamer: Gamefest is accessible and fun for the whole family. Ready to dive into the atmosphere?

