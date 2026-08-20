Gamer zone, Médiathèque Le Trente, Vienne

Informations pratiques

Gamer zone Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Le Trente Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Réservez la PS5 ou la Nintendo Switch de la médiathèque et choisissez votre jeu parmi ceux présents.

Jeu en autonomie de 1 à 4 joueurs.

À partir de 10 ans.

Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474159940 https://www.trente-et-plus.fr/

Biblis en folie 2026

©bibliothèques de Vienne