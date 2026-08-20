AGENDA · Vienne
Gamer zone, Médiathèque Le Trente, Vienne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Trente · Vienne
Informations pratiques
Gamer zone Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Le Trente Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Réservez la PS5 ou la Nintendo Switch de la médiathèque et choisissez votre jeu parmi ceux présents.
Jeu en autonomie de 1 à 4 joueurs.
À partir de 10 ans.
Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474159940 https://www.trente-et-plus.fr/
Biblis en folie 2026
©bibliothèques de Vienne
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