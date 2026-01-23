Garde artistique / Les Enfants d’abord ! Comédie CDN de Reims Reims
mardi 2 février 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Garde artistique / Les Enfants d’abord !
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 19:00:00
fin : 2027-02-02 21:30:00
Date(s) :
2027-02-02
Tout public
Les Enfants d’abord !
Autour du spectacle Radio Live Le jour d’après
Venir en famille à la Comédie avec des propositions adaptées à tous un atelier de pratique artistique et ludique pour vos enfants pendant que vous assistez au spectacle.
Date mardi 02 février 19h
Lieu Comédie (Bocal), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public de 7 à 11 ans
Durée 2h30
Infos+
Accueil des enfants à partir de 30 minutes avant le début du spectacle
Encas proposé aux enfants .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Garde artistique / Les Enfants d’abord !
L’événement Garde artistique / Les Enfants d’abord ! Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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