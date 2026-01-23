Garde artistique / Les Enfants d’abord ! Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Garde artistique / Les Enfants d’abord !

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 19:00:00

fin : 2027-02-02 21:30:00

Date(s) :

2027-02-02

Tout public

Les Enfants d’abord !

Autour du spectacle Radio Live Le jour d’après

Venir en famille à la Comédie avec des propositions adaptées à tous un atelier de pratique artistique et ludique pour vos enfants pendant que vous assistez au spectacle.

Date mardi 02 février 19h

Lieu Comédie (Bocal), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public de 7 à 11 ans

Durée 2h30

Infos+

Accueil des enfants à partir de 30 minutes avant le début du spectacle

Encas proposé aux enfants .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Garde artistique / Les Enfants d’abord !

L’événement Garde artistique / Les Enfants d’abord ! Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne