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Garde artistique / Les Enfants d’abord ! Comédie CDN de Reims Reims

mardi 2 février 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
mardi 2 février 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Reims

Garde artistique / Les Enfants d’abord !

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 19:00:00
fin : 2027-02-02 21:30:00

Date(s) :
2027-02-02

Tout public
Les Enfants d’abord !
Autour du spectacle Radio Live Le jour d’après
Venir en famille à la Comédie avec des propositions adaptées à tous un atelier de pratique artistique et ludique pour vos enfants pendant que vous assistez au spectacle.

Date mardi 02 février 19h
Lieu Comédie (Bocal), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public de 7 à 11 ans
Durée 2h30
Infos+
Accueil des enfants à partir de 30 minutes avant le début du spectacle
Encas proposé aux enfants   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Garde artistique / Les Enfants d’abord !

L’événement Garde artistique / Les Enfants d’abord ! Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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