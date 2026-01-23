Garde Artistique / Les Enfants d’abord ! Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Garde Artistique / Les Enfants d’abord !

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 19:00:00

fin : 2027-03-06 20:20:00

Date(s) :

2027-03-06

Tout public

Les Enfants d’abord !

Autour du spectacle Pour Britney

Venir en famille à la Comédie avec des propositions adaptées à tous un atelier de pratique artistique et ludique pour vos enfants pendant que vous assistez au spectacle.

Date samedi 06 mars 19h

Lieu Comédie (Studio), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public de 7 à 11 ans

Durée 1h20

Infos+ Accueil des enfants à partir de 30 minutes avant le début du spectacle .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Garde Artistique / Les Enfants d’abord !

L’événement Garde Artistique / Les Enfants d’abord ! Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne