Garden Party à l’hôtel Naéco Route d’Erdeven Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Garden Party à l’hôtel Naéco

Route d’Erdeven Hôtel Naéco – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Un moment convivial, chill et ouvert à tous (clients de l’hôtel, locaux, petits et grands) de 18h à 22h.

AU PROGRAMME (accès libre & gratuit)

• Jeux d’adresse en bois, Molkky, pétanque

• volley-ball , tennis de table

• baby-foot, tir à l’arc et château gonflable

• jeux de plages ️

CÔTÉ GOURMAND

• Dégustation d’huîtres avec notre ostréiculteur favori, Olivier Le Port

• Planches apéro & buvette de l’hôtel

• Les excellents burgers du restaurant Casa Ria au fond du jardin

️ Entrée libre .

Route d’Erdeven Hôtel Naéco – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 66 10

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English :

L’événement Garden Party à l’hôtel Naéco Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon