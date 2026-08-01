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AGENDA · Erdeven

Garden Party à l’hôtel Naéco Route d’Erdeven Erdeven

vendredi 7 août 2026 · Route d'Erdeven · Erdeven

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route d'Erdeven
Adresse
Hôtel Naéco -
Ville
56410 Erdeven
Département
Morbihan
Tarif

Erdeven

Garden Party à l’hôtel Naéco

Route d’Erdeven Hôtel Naéco – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Un moment convivial, chill et ouvert à tous (clients de l’hôtel, locaux, petits et grands) de 18h à 22h.

AU PROGRAMME (accès libre & gratuit)
• Jeux d’adresse en bois, Molkky, pétanque
• volley-ball , tennis de table
• baby-foot, tir à l’arc et château gonflable
• jeux de plages ️

CÔTÉ GOURMAND
• Dégustation d’huîtres avec notre ostréiculteur favori, Olivier Le Port
• Planches apéro & buvette de l’hôtel
• Les excellents burgers du restaurant Casa Ria au fond du jardin

️ Entrée libre   .

Route d’Erdeven Hôtel Naéco – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 66 10 

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English :

L’événement Garden Party à l’hôtel Naéco Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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