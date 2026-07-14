Informations pratiques

Erdeven

Passage de l’altertour cycliste à St Germain (Erdeven) le 5 aout + spectacle à la ferme

Saint-Germain Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le mercredi 5 août l’altertour sera de passage à St Germain, venez passer la soirée avec nous et eux…

Un groupe de cyclistes joyeux, motivés et engagés qui sur leur parcours de la Rochelle à Daoulas feront étape chez nous le mercredi 5 août… On vous propose de ramener un plat sucré à partager et les cyclistes nous prépareront des salades variées à partager également !

Il y aura aussi un spectacle au chapeau la terre tourne, Histoire d’hier et d’aujourd’hui

Homo et Sapiens regardent avec admiration mais aussi appréhension leurs descendants, infatigables innovateurs. Ils souhaitent guider les femmes, les hommes vers un avenir de partage et d’espoir…

Ecriture et interprétation: Isidor Peynet

Le spectacle s’adresse à tous les publics dès l’âge de douze ans. Durée environ 40 minutes.

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Cette histoire a été inspirée par plusieurs contes traditionnels. Cette narration partage la délicatesse et la beauté du vivant, mais aussi prévient des dangers que présentent une accélération non contrôlée vers un monde de consommation toujours inassouvi. Un

monde qui considère la contemplation du temps qui passe comme du temps perdu.

Bien sûr cette histoire nous dit qu’il n’est ni possible ni souhaitable de chercher les solutions dans le passé, mais propose que nous trouvions ensemble un avenir de partage et de création. .

Saint-Germain Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 9 72 25 65 09

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English :

L’événement Passage de l’altertour cycliste à St Germain (Erdeven) le 5 aout + spectacle à la ferme Erdeven a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon