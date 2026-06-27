Le Grand R’Aout Rue du grand large Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Le Grand R’Aout

Rue du grand large Complexe sportif – Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Le Grand R’aout revient pour une deuxième édition!!

Au programme initiation à la danse bretonne et sonneurs de 19h à 20h30 et à 21h David PASQUET 3 vient remettre le feu à la scène et vous faire guincher jusqu’au bout de la nuit!!

Entrée à prix libre

Buvette et restauration sur place .

Rue du grand large Complexe sportif – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le Grand R’Aout Erdeven a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon