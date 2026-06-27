Le Grand R’Aout Rue du grand large Erdeven
jeudi 13 août 2026 · Rue du grand large · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Le Grand R’Aout
Rue du grand large Complexe sportif – Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Le Grand R’aout revient pour une deuxième édition!!
Au programme initiation à la danse bretonne et sonneurs de 19h à 20h30 et à 21h David PASQUET 3 vient remettre le feu à la scène et vous faire guincher jusqu’au bout de la nuit!!
Entrée à prix libre
Buvette et restauration sur place .
Rue du grand large Complexe sportif – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Grand R’Aout Erdeven a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Soirée de Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven 8 juillet 2026
- Lectures au patio Médiathèque – Erdeven 10 juillet 2026
- Bal et feu d’artifice à Erdeven Stade municipal Erdeven 13 juillet 2026
- Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven 14 juillet 2026
- Soirée astronomie et observation de la nature au coucher du soleil Erdeven 14 juillet 2026