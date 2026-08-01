Séance dédicace d’Olivier Le Gal La Tanière du poulpe – Erdeven
lundi 17 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Séance dédicace d’Olivier Le Gal
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Olivier Le Gal est un amateur de Fantasy et de des contes celtiques. Il a décidé de lancer il y a quelques années sa propre maison d’édition à Port-Louis afin de mettre en avant la littérature de l’imaginaire alimentée par les contes et folklores bretons. Il est d’ailleurs l’auteur d’un recueil de nouvelles celtiques.
Il ne s’arrête pas là car il propose également divers ouvrages autour de l’imaginaire, de la science-fiction à la dark fantasy.
Venez le rencontrer sur le marché nocturne d’Erdeven lundi 17 Août afin de faire sa connaissance et de découvrir son univers. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Séance dédicace d’Olivier Le Gal Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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