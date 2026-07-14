Lecture offerte aux enfants La Tanière du poulpe – Erdeven
vendredi 7 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Lecture offerte aux enfants
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-07-14 13:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
La librairie ouvre un espace où les enfants peuvent s’installer pour écouter des histoires.
A partir de 10h et durant toute la matinée, les enfants dès 2 ans sont les bienvenus dans la Tanière! .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Lecture offerte aux enfants Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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