Lecture offerte aux enfants La Tanière du poulpe – Erdeven

vendredi 7 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Lecture offerte aux enfants

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-07-14 13:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

La librairie ouvre un espace où les enfants peuvent s’installer pour écouter des histoires.

A partir de 10h et durant toute la matinée, les enfants dès 2 ans sont les bienvenus dans la Tanière! .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Lecture offerte aux enfants Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon