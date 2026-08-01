LA TANIERE DU POULPE La Tanière du poulpe – Erdeven
samedi 8 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
LA TANIERE DU POULPE
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Poulpe propose, à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou apprendre l’anglais, de se retrouver le samedi 08 Août à partir de 15h30.
Si vous voulez parfaire votre anglais littéraire, la librairie a un rayon de livres en anglais. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement LA TANIERE DU POULPE Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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