Séance dédicace de Jean-Michel Sotto La Tanière du poulpe – Erdeven
samedi 8 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Séance dédicace de Jean-Michel Sotto
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Jean-Michel est un habitué de la Tanière. Nous aimons son travail tout en couleurs de nos splendides paysages de bord de mer.
Il nous fait le plaisir de revenir afin de dédicacer son magnifique livre de photos sur les grands évènements marins et de ces Voiliers de rêve à moins que ce soit pour son livre sur la Presqu’ile de Quiberon et la Ria d’Etel .
Nous proposons également ses photos au format carte postale pour les partager! .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Séance dédicace de Jean-Michel Sotto Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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