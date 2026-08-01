Soirée jeu Loup-Garou La Tanière du poulpe – Erdeven

mercredi 12 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Soirée jeu Loup-Garou

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

A la nuit tombée, certains villageois d’Erdeven se transforment en Loup-Garou pour ne faire qu’une bouchée des habitants endormis.

Venez participer à cette chasse au loup ou peut-être vous en délecter!

Deux sessions de jeu: 20h/21h30 pour les enfants dès 6 ans et 21h30/23h pour les plus grands.

N’oubliez pas de nous appeler ou de passer nous voir pour vous inscrire! .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Soirée jeu Loup-Garou Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon