Soirée jeu Loup-Garou La Tanière du poulpe – Erdeven
mercredi 12 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Soirée jeu Loup-Garou
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
A la nuit tombée, certains villageois d’Erdeven se transforment en Loup-Garou pour ne faire qu’une bouchée des habitants endormis.
Venez participer à cette chasse au loup ou peut-être vous en délecter!
Deux sessions de jeu: 20h/21h30 pour les enfants dès 6 ans et 21h30/23h pour les plus grands.
N’oubliez pas de nous appeler ou de passer nous voir pour vous inscrire! .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Soirée jeu Loup-Garou Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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