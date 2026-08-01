Soirée Jeux de Société La Tanière du poulpe – Erdeven
mercredi 19 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Soirée Jeux de Société
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Moment convivial en famille ou entre amis pour jouer ensemble à des classiques du jeu de société ou découvrir les nouveautés de la librairie.
Boissons, bols de chips, gâteaux bretons et sachets de bonbons vous seront proposés pour combler un petit creux. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Soirée Jeux de Société Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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