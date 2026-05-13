Erdeven

Les petits-déj du patrimoine une chapelle là-haut sur la colline, Saint-Sauveur (LSF)

Chapelle Saint-Sauveur Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Comme nombre de chapelles rurales, Saint-Sauveur en impose par sa modestie ce que contredit aussitôt son superbe portail Renaissance et la collection d’éléments de mobilier qu’elle abrite.

Les Petits-déj’ du patrimoine vous proposent un moment de découverte propice au calme et à la contemplation avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Le guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire est accompagné par un interprète en langue des signes française (LSF).

Sur réservation. .

Chapelle Saint-Sauveur Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les petits-déj du patrimoine une chapelle là-haut sur la colline, Saint-Sauveur (LSF) Erdeven a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon