Soirée jeux de société La Tanière du poulpe – Erdeven

mercredi 5 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Soirée jeux de société

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez jouer en famille ou entre amis à des classiques du jeu de société ou au découvrir les nouveautés.

Boissons, bol de chips et sachets de bonbons vous seront proposés pour accompagner ce moment. .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Soirée jeux de société Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon