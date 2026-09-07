Gardes barrières : à la croisée des chemins, Musée du chemin de fer, Nîmes

Informations pratiques

Gardes barrières : à la croisée des chemins 19 et 20 septembre Musée du chemin de fer Gard

Le prix de l’atelier est compris dans le billet d’entrée du Musée, donc 6€. Cet atelier durera 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Durant tout le week-end, le Musée du Chemin de fer de Nîmes propose un atelier interactif consacré à l’histoire des gardes-barrières et au fonctionnement des anciens passages à niveau.

À travers la présentation de pièces aujourd’hui disparues ou en voie de disparition sur le réseau ferroviaire, découvrez l’évolution de ces installations et le rôle essentiel joué autrefois par les gardes-barrières.

Musée du chemin de fer 97 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie https://www.museeduchemindeferdenimes.fr/ Ouvert en 1988 par l’association L’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur SNCF, ce musée offre une occasion unique de découvrir le monde ferroviaire d’avant l’ère de la traction électrique. Vous pourrez admirer des locomotives à vapeur, des bielles et des modèles réduits exposés avec passion.

Durant tout le week-end, le Musée du Chemin de Fer de Nîmes propose un atelier interactif sur l’histoire des gardes-barrières et la technique des passages à niveau anciens. Cet atelier a pour de des…