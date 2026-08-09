Gare d’Osnabrück à Jérusalem Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

À cette même entretien sur l’Allemagne, l’allemand, « la mémoire et ses corollaires d’oubli » qui donne lieu à un livre, Une autobiographie allemande (Christian Bourgois, 2016). L’écriture de la catastrophe est hantée par le silence et les fantasmes, « un furieux remue-ménage de douleurs sans noms ». De ce remue-ménage, dit Cixous, l’Histoire ne peut pas rendre compte. C’est à la littérature de le faire ; elle seule lui permet d’ausculter les profondeurs qui se situent sous les pavés d’Osnabrück.

Projection d’Osna (30 min), réalisé pour l’exposition par Raphaël Sigal et Jean‑Baptiste Warluzel, suivie d’une discussion en présence d’HélèneCixous (sous réserve) et de CécileWajsbrot, coautrice d’Une autobiographie allemande (Christian Bourgois, 2016).

En conversation avec RaphaëlSigal, commissaire de l’exposition.

Réserver

Pour écrire Gare d’Osnabrück à Jérusalem (Galilée, 2016), Hélène Cixous se rend en Allemagne, à Osnabrück, la ville de naissance de sa mère et de sa grand-mère, qu’elles fuient dans les années 1930 pour échapper aux nazis. Elle se rend sur place pour s’approcher d’une « vérité » dont les livres d’Histoire l’éloignent.

Le dimanche 06 décembre 2026

de 15h00 à 18h00

payant

Tarif : 5 / 3 euros

– Plus d’informations –

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-06T16:00:00+01:00

fin : 2026-12-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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