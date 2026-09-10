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GARE OUMEY RAUCOULES –VELAY EXPRESS, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

samedi 19 septembre 2026 · Velay Express Gare d'Oumey · Raucoules

GARE OUMEY RAUCOULES –VELAY EXPRESS, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Velay Express Gare d'Oumey
Adresse
Oumey 43290 Raucoules
Ville
43290 Raucoules
Département
Haute-Loire
Tarif
train samedi 10€

GARE OUMEY RAUCOULES –VELAY EXPRESS 19 et 20 septembre Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire

train samedi 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Au programme : visite des ateliers, des locomotives, du matériel en restauration, du musée ferroviaire et présentation d’allumage de la locomotive à vapeur. Une immersion authentique dans l’histoire du chemin de fer régional, où le savoir-faire traditionnel renaît sous vos yeux.

  • Samedi, visite libre du site : 9h à 17h, gratuit

  • Samedi, voyage en train à vapeur – départ 14h30 gare de Raucoules à destination de Tence avec visite du site de Tence retour vers 16h 30 . Places limitées, au tarif unique de 10 € à partir de 4 ans . Achat de place sur www.velay-express.fr

  • Dimanche, circulation du train à vapeur et autorail : horaires et tarifs habituels, réservation sur www.velay-express.fr

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©voies ferrées du Velay

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