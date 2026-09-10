GARE OUMEY RAUCOULES –VELAY EXPRESS, Velay Express Gare d’Oumey, Raucoules

Informations pratiques

GARE OUMEY RAUCOULES –VELAY EXPRESS 19 et 20 septembre Velay Express Gare d’Oumey Haute-Loire

train samedi 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Au programme : visite des ateliers, des locomotives, du matériel en restauration, du musée ferroviaire et présentation d’allumage de la locomotive à vapeur. Une immersion authentique dans l’histoire du chemin de fer régional, où le savoir-faire traditionnel renaît sous vos yeux.

Samedi, visite libre du site : 9h à 17h, gratuit

Samedi , voyage en train à vapeur – départ 14h30 gare de Raucoules à destination de Tence avec visite du site de Tence retour vers 16h 30 . Places limitées, au tarif unique de 10 € à partir de 4 ans . Achat de place sur www.velay-express.fr

Dimanche, circulation du train à vapeur et autorail : horaires et tarifs habituels, réservation sur www.velay-express.fr

Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.59.95.73 [{« type »: « link », « value »: « http://www.velay-express.fr »}] [{« link »: « http://www.velay-express.fr »}, {« link »: « http://%C2%A7velay-express.fr »}] http://www.velay-express.fr

Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Au programme : visite des ateliers, des locomotives, du matériel en restauration, du musée ferroviaire et de…

©voies ferrées du Velay