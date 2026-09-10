VISITE GUIDEE DU PARC ET DES JARDINS DE FIGON A RAUCOULES, Chateau et parc de Figon, Raucoules
samedi 19 septembre 2026 · Chateau et parc de Figon · Raucoules
Informations pratiques
VISITE GUIDEE DU PARC ET DES JARDINS DE FIGON A RAUCOULES 19 et 20 septembre Chateau et parc de Figon Haute-Loire
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du domaine de Figon, ses trois châteaux successifs, la conception et le rôle social de la Salle d’Arbres, les étapes de l’aménagement du jardin dans le style anglais, les sources d’inspiration de l’ensemble … Une histoire qui vous transportera du temps des Valois à l’époque romantique, en passant par les tourmentes de la Révolution.
Visites commentées du parc à 14h et 16h (durée 1h) – Rendez-vous sur la terrasse du château – Marche pendant 45′, parcours essentiellement plat et facile.
Visite libre de 12h à18h :Accès gratuit – Animaux de compagnie a tenir en laisse. Possibilité de pique-nique dans le respect de l’environnement.
Attention, par raison de sécurité, en cas d’orage ou de vent fort, le parc pourra être fermé sans préavis.
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 12h à 18h
Entrée libre
Chateau et parc de Figon 890 route des Mazeaux 43290 raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0607151774 https://www.facebook.com/parcdefigon
Découvrez l’histoire du domaine de Figon, ses trois châteaux successifs, la conception et le rôle social de la Salle d’Arbres, les étapes de l’aménagement du jardin dans le style anglais, les sources…
©Château de Figon
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