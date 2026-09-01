journées Européennes du Patrimoine: Velay express Oumey Raucoules
samedi 19 septembre 2026 · Oumey · Raucoules
Informations pratiques
Raucoules
journées Européennes du Patrimoine: Velay express
Oumey Gare Oumey Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Au programme visite des ateliers, des locomotives, du matériel en restauration, du musée ferroviaire et présentation d’allumage de la locomotive à vapeur
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Oumey Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Discover the railroad heritage preserved by the volunteers of the Voies Ferrées du Velay. On the agenda: a tour of the workshops, the locomotives, the rolling stock undergoing restoration, and the railroad museum, plus a demonstration of how the steam locomotive is fired up.
L’événement journées Européennes du Patrimoine: Velay express Raucoules a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme
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