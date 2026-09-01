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AGENDA · Raucoules

journées Européennes du Patrimoine: Velay express Oumey Raucoules

samedi 19 septembre 2026 · Oumey · Raucoules

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Oumey
Adresse
Gare Oumey
Ville
43290 Raucoules
Département
Haute-Loire
Tarif

Raucoules

journées Européennes du Patrimoine: Velay express

Oumey Gare Oumey Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Au programme visite des ateliers, des locomotives, du matériel en restauration, du musée ferroviaire et présentation d’allumage de la locomotive à vapeur
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Oumey Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Discover the railroad heritage preserved by the volunteers of the Voies Ferrées du Velay. On the agenda: a tour of the workshops, the locomotives, the rolling stock undergoing restoration, and the railroad museum, plus a demonstration of how the steam locomotive is fired up.

L’événement journées Européennes du Patrimoine: Velay express Raucoules a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme

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